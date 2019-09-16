اليمن.. بيان لحكومة هادي والبرلمان يدعو لطرد الإمارات من التحالف

2019/09/16 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدر بيان مشترك للحكومة اليمنية الشرعية والبرلمان اليميني، امس الأحد، ضد الإمارات وعضويتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما لشرعية عبد ربه منصور هادي.

وصدر البيان باسم وزيري الداخلية والنقل بحكومة هادي، ونائب رئيس البرلمان في اليمن، يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف.

وأورد البيان المشترك الصادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها، أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ، ونائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، أن “الإمارات تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي انقلاب المليشيات في عدن”.

ودعا المسؤولون اليمنيون في البيان إلى إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف والاصطفاف وراء القيادة الشرعية في اليمن، ودعم توجهاتها.

وحث البيان على وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته.

وأكد وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس مجلس النواب على مقاضاة أبوظبي في المحاكم الدولية وفتح ملفات انتهاكاتها في محافظات جنوب اليمن، خلال الأربع السنوات الماضية، معبرين عن إدانتهم لـ”جريمة استهداف قوات الجيش من طيران الإمارات أواخر آب/ أغسطس الماضي”.

وطالبوا كل القوى الوطنية في الداخل والخارج بتشكيل جبهة عريضة للدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها.

وأشاروا إلى تطوير أسس الشراكة مع السعودية كحليف استراتيجي وبما يخدم مصلحة البلدين وأمنهما القومي.

وفي سياق متصل، قال عبد العزيز الجباري، مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس البرلمان، إن عبد ربه منصور هادي، بصدد دعوة الإمارات رسميا للخروج من اليمن خلال أيام.

وتابع بأن الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يجب السكوت عليه.

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