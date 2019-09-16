2019/09/16 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ، عن "احدى اكبر واحدث فضائح" وزارة الكهرباء، مؤكدة حصول الأشخاص المسيطرين على الوزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تكشف عن احدى اكبر واحدث فضائح وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تكشف عن احدى اكبر واحدث فضائح وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).