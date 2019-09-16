2019/09/16 | 11:54

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إزالة التجاوزات على شط العرب وتصميم جديد للكورنيش

الاثنين

16

أيلول

2019 :

11:22 am

39

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني عن تبليغ الشركة العامة للنقل البحري

والبلدية والشركة العامة للموانئ العراقية بازالة كافة التجاوزات

الموجودة في مياه شط العرب.ولفت العيداني في بيان الى، ان "مخططات التصميم الجديد الخاصة

بالكورنيش قد اكتملت من بداية نصب السياب باتجاه القصور

الحكومية".وأضاف انه "تم تبليغ الشركة العامة للنقل البحري والموانئ العراقية

والبلدية بازالة كافة التجاوزات من المطاعم والمرافق الاخرى الموجودة

في مياه شط العرب بعد ان اكتملت مخططات كورنيش البصرة".وأشار الى انه "في حال البدء بمشروع الكورنيش فانه يجب إزالة كافة

التجاوزات الموجودة على جانب الكورنيش في مركز المدينة" مبيناً ان

"الموضوع هو من مسؤولية النقل البحري اما الارض الموجودة على جانب

كورنيش البصرة فهي من اختصاص بلدية المركز" لافتاً الى انه "يجب ان

يكون كورنيش البصرة أسوة بباقي دول العالم ولن تكون هناك اي تجاوزات

على جانب الكورنيش".

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