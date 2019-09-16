2019/09/16 | 12:00

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رئاسة البرلمان: ماضون بإقرار قانون «إلغاء المفتشين العموميين»

بغداد -

كلمة

اكدت رئاسة مجلس النواب، يوم الاثنين، مضي المجلس بإقرار

مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث

المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى حفظ جميع حقوق موظفي

هذه المكاتب.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي في بيان ورد لـ

«كلمة» "في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ حقوق

الموظفين (الملاك والعقود والاجراء إضافة إلى المنسبين) كونهم عملوا

في ظروف صعبة وواجهوا مصاعب عديدة، ولا يمكن في اي حال من الأحوال

المساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد محاولة البعض اثارة الموضوع وطرحه

على انه استهداف شخصي لهذه الشريحة".

وكان الكعبي قد عقد اجتماعاً بفريق المستشارين والقانونيين في مجلس

النواب وأكد لهم على اهمية تضمين مقترح القانون كل ما من شأنه حفظ

حقوق الموظفين وعدم المساس بها.

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