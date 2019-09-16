2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الاخير تلقى اتصالا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.وقال المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو”.

فيما افاد مصدر مطلع ان “الجانمبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة اضافة الى تقوية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الامريكي بومبيو) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الامريكي بومبيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).