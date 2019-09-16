2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن عدد من المغردين من كشف زيف حسابات في “تويتر” كان يعتقد أنها لشخصيات حقيقية في منطق الخليج تغرد بأسماء أوطانها، فيما هي في الواقع حسابات مزيفة درجت على تأجيج جدل وصراع في تويتر.وخلال الأحداث الجارية في اليمن، إضافة إلى الملف التركي والقطري، وهي ملفات يقود إعلامها تنظيم الإخوان، ظهرت حسابات في تويتر تزعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مغردون يفضحون حسابات الفتنة في تويتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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