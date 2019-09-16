بالوثيقة.. توجيه 3 أسئلة نيابية لعبد المهدي، بخصوص منافذ الإقليم

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- وجهت النائبة هدى سجاد محمود، 3 أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بخصوص منافذ إقليم كردستان، وعن طبيعة عددها ووارداتها المالية.

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