الاقتصاد النيابية تفتح “الملفات المعطلة” وتفاتح رئاسة الوزراء بـ”أهم القوانين”

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، اليوم الاثنين، ان قرارات مجلس الوزراء داعمة للاستثمار وجذب رؤوس الاموال، مشيرا الى ان اللجنة داعمة للحكومة وستعمل على تشريع القوانين العالقة.وقال الكناني لـ/SNG/، إن “قرار رئيس الوزراء بدعم الاستثمار والمستثمرين هو تحفيز لجذب رؤوس الأموال الأجانب وتوفير بيئة مناسبة لهم وتطبيق القانون”، مبينا ...

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