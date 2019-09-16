ورطة كبيرة لباريس سان جرمان قبل مواجهة ريال مدريد

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مع استعدادات باريس سان جرمان للمواجهة النارية أمام ريال مدريد ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يعاني نادي العاصمة الفرنسية من غياب أبرز نجميه بداعي الإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سان جرمان سيفتقد خلال المباراة أهم أسلحته الهجومية، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، إذ باتت مشاركة الأول مستحيلة، بينما الثاني غاية في الصعوبة.وتلقى نيمار عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموسم الماضي عما بدر منه من تجاوزات تجاه حكم مباراة فريقه ضد مانشستر يوناتيد بثمن نهائي المسابقة، وهي العقوبة كانت بالإيقاف لثلاث مباريات وهو ما يعني أن النجم البرازيلي لن يشارك في نصف مباريات دور المجموعات.بينما تعرض مبابي {20 عاما} إلى إصابة عضلية خلال مباراة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي أمام تولوز أواخر الشهر الماضي، واضطر المدرب توماس توخيل إلى استبداله عند الدقيقة 66.ورغم مشاركة اللاعب في التدريبات هذا الأسبوع، وحصوله على الرخصة الطبية للمشاركة في المباريات، فإن الاتجاه السائد داخل النادي سيكون بالابتعاد التام عن اللعب حتى مطلع الأسبوع القادم لئلا تتفاقم الإصابة.ويسعى حامل لقب الدوري الفرنسي لإكمال سلسلة الانتصارات التي حققها محليا، ومدها إلى المسابقة القارية في مواجهة الفريق الذي رفع الكأس 3 مرات متتالية في آخر 4 أعوام.انتهى

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