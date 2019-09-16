ضبط ادوية بشرية بحوزة مسافر صيني في مطار البصرة

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الأثنين، تمكنها ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر صيني الجنسية حاول ادخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة في البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "كوادرها العاملة في مركز كمرك مطار البصرة الدولي من ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر صيني الجنسية حاول ادخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".وأضافت البيان، أن "الأدوية وردت بدون اوراق رسمية، فضلا عن عدم استحصال الموافقات الأصولية لها قبل استيرادها"، مؤكداً "اتمام الإجراءات القانونية بحقه وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة١٩٨٤المعدل".انتهى

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