التربية تحدد الثلاثين من الشهر الجاري موعدا لبدء الدوام الرسمي في المدارس

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" حددت يوم الأثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول لعام 2019 /2020 موعد انطلاق الدوام الرسمي لجميع تلاميذ وطلبة في العراق متمنية في ذات الوقت ان يكون عاما مفعما بالنجاح والموفقية".يشار الى ان الوزارة كمانت قد اعلنت تحديد موعد الدوام الرسمي للعام الجديد يوم 25/ 9".انتهى..م.م

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