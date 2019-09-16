روحاني يلتقي اردوغان في العاصمة التركية انقرة

2019/09/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتزم روحاني لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء ايران وتركيا وروسيا، مساء اليوم، في انقر ة للتباحث حول توطيد العلاقات بين البلدين".يشار الى انه" تنعقد القمة الثلاثية بين قادة ايران وتركيا وروسيا، عصر اليوم، باستضافة انقرة وفي أعقابها سيعقد رؤساء البلدان الثلاثة مؤتمراً صحفياً للرد على اسئلة الصحفيين".انتهى..م.م

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