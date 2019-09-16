نائب يدعو عبد المهدي لعقد اجتماع طارئ لمواجهة دخول المخدرات من إيران للعراق وإنقاذ البلد

2019/09/16 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال النائب احمد الجبوري، اتعجب من الصمت الحكومي عن سموم المخدرات التي تدخل للعراق من ايران بصورة مستمرة، وبكميات كبيرة.وأضاف إن، “إعداد المتعاطين والمتاجرين والمحكومين تتزايد في العراق، داعيا، رئيس الوزراء لعقد اجتماع لمجلس الامن الوطني لمواجهة هذا الوباء الذي يُعد اخطر من داعش على فكر شبابنا”.

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