عاجل.. التربية تحدد الـ 30 من أيلول الحالي موعداً لبدء الدوام الرسمي لطلبة في المدارس

2019/09/16 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية، اليوم الاثنين، ان وزارة التربية حددت يوم الأثنين الموافق الـ 30 من شهر أيلول لعام 2019 /2020 موعد انطلاق الدوام الرسمي لجميع تلاميذ وطلبة العراق، متمنية في ذات الوقت ان يكون عام مفعم بالنجاح والموفقية .

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