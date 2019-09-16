إيران: لا اجتماع بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة

2019/09/16 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكر التلفزيون الإيراني أن طهران قالت اليوم الاثنين إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أبقى البيت الأبيض أمس الأحد على احتمال عقد لقاء من هذا القبيل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني

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