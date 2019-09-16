همام طارق: الاسماعيلي فريق كبير وطموحي احراز بطوله مع النادي

2019/09/16 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب منتخبنا الوطني هُمَام طارق والمنتقل حديثا الى نادي الاسماعيلي المصري أن طموحاته كبيرة ولا حدود لها مع الدراويش، مشددا على أنه يتمنى إحراز بطولة مع الفريق، آملا في تقديم مستوى يليق باسم وتاريخ النادي.

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