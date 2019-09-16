2019/09/16 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة “التايمز” في افتتاحيتها من أثر الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها ستزيد من الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة.وبدأت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرب المنشآت النفطية السعودية تصعيد خطير ويجب محاسبة إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرب المنشآت النفطية السعودية تصعيد خطير ويجب محاسبة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).