حملة واسعة لرفع التجاوزات في ناحية سفون بالبصرة

2019/09/16 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت بلدية ناحية سفوان غربي البصرة ، باسناد من القوات الامنية ، حملة واسعة لرفع التجاوزات في مركز الناحية والطرق الرئيسة فيها .وقال مدير الناحية طالب خليل الحصونة :” تأتي هذه الحملة ضمن توجيهات الحكومة المحلية برفع التجاوزات في عموم المحافظة “.واضاف : ” ان الحملة ستستمر وتشمل اصحاب الدور التي تتعارض مع […]

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