وزارة التربية تحدد الـ30 من أيلول الحالي موعداً لبدء الدوام الرسمي للطلبة

2019/09/16 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية الـ 30 من أيلول الحالي موعداً لبدء الدوام الرسمي للطلبة “.وقال المكتب الإعلامي للوزارة ” ان وزارة التربية حددت يوم الأثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول لعام 2019 /2020 موعد انطلاق الدوام الرسمي لجميع تلاميذ وطلبة العراق ، متمنية في ذات الوقت ان يكون عام مفعم بالنجاح والموفقية .

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