التربية تحدد الـ30 من أيلول موعدا لبدء العام الرسمي الجديد

2019/09/16 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، يوم الـ30 من أيلول الحالي موعداً لبدء الدوام الرسمي لطلبة وتلاميذ العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "وزارة التربية حددت يوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول لعام 2019 /2020 موعد انطلاق الدوام الرسمي لجميع تلاميذ وطلبة العراق".

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