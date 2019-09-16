بومبيو يصرح استعداد

2019/09/16 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط هي أخبار زائفة.

وأضاف ترامب على موقع تويتر "وسائل الأعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الثلاثاء، إن الر...

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