2019/09/16 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لديه إمكانية الاعتماد على خط هجوم مكون من الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد، المثلث المعروف باسم “BBH”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق ثلاثي الملكي الـ BBH في موقعة سان جيرمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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