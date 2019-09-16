2019/09/16 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني :” ان الدورة الحكومية والبرلمانية الحالية في الاقليم هي الاسوأ بين سابقاتها.وقال أبوبكر هلدني عضو كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني :” ان الحكومة والبرلمان ليسا بالمستوى المطلوب من حيث الأداء والرقابة، لأن القابضين على السلطة في الاقليم يريدون برلمانا منزوع القرار، وحكومة تعمل لصالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاسلامي : الدورة الحكومية والنيابية الحالية في الاقليم .. هي الاسوأ) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاسلامي : الدورة الحكومية والنيابية الحالية في الاقليم .. هي الاسوأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).