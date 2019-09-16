2019/09/16 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).