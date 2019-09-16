الذهب يرتفع بنسبة 1 بالمئة

2019/09/16 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفع الذهب واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش، ونزلت الأسعار 1.2 بالمئة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.وزاد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.8 بالمئة إلى 1511.40 دولارا للأوقية، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط بنحو 20 بالمئة.انتهى..م.م

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