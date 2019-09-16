علي المسعود - آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن. (الجزء الثاني )

2019/09/16 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.Amourعلي المسعود(الجزء الثاني) آن تئن مرة أخرى من الألم، وتصرخ من الألم ، وبصوت هادئ يخبرها جورج: لاباس،لاباس أنا معك "، ويمسك يديها ويقبلها ويستمر في التهدئة :" كل شيء على مايرام ...كل شيء على ما يرام ...أنا هنا ...كل شيء على ما يرام ...هل تريدين احكي لك قصة ، سنواصل ...سأخبرك بقصة ...لكن يجب أن تك......

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