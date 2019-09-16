2019/09/16 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #علي_المسعود آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.Amourعلي المسعود(الجزء الثاني) آن تئن مرة أخرى من الألم، وتصرخ من الألم ، وبصوت هادئ يخبرها جورج: لاباس،لاباس أنا معك "، ويمسك يديها ويقبلها ويستمر في التهدئة :" كل شيء على مايرام ...
كل شيء على ما يرام ...
أنا هنا ...
كل شيء على ما يرام ...هل تريدين احكي لك قصة ، سنواصل ...
سأخبرك بقصة ...
لكن يجب أن تك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن. (الجزء الثاني )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كل شيء على ما يرام ...
أنا هنا ...
كل شيء على ما يرام ...هل تريدين احكي لك قصة ، سنواصل ...
سأخبرك بقصة ...
لكن يجب أن تك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن. (الجزء الثاني )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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