أجرام بغداد تقبض على أغرب عصابة نصب واحتيال: يرمون أنفسهم أمام العجلات.. تابع التفاصيل

2019/09/16 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على أربعة متهمين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن “هذه افراد العصابة يقومون برمي انفسهم امام العجلات وافتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة على مبلغ من المال او تهديده بالفصل العشائري، وقد […]

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