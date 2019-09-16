2019/09/16 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن استمرار عمليات تطهير الصحراء المتاخمة مع الحدود السعودية بجانب محافظتي النجف وكربلاء ضمن حدود الانبار بحسب ما خطط لها لتعقيب خلايا داعش وملاحقة المطلوبين, مؤكدا ان عملية ارادة النصر الخامسة شاركت فيها عدد من التشكيلات البرية وابناء عشائر المناطق مسنودة من قبل الطيران العراقي .وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة:الصفحة الخامسة لارادة النصر تهدف لتطهير صحراء كربلاء والنجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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