2019/09/16 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة نفط البصرة توقع مع شركة هولندية مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية في المياه الإقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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