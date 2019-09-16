إطلالة المدمّرة “راماج” في بيروت رسالة تربك حزب الله

2019/09/16 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوتر في المنطقة يبقى سيد الموقف في ظل الرسائل المشحونة سياسيا وعسكريا، بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة

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