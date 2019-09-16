تحقيق النزاهة تقضي بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً في تقاعد الأنبار

2019/09/16 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إصدار قاضي تحقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً في تقاعد الأنبار على خلفية ضبط منتسب شرطة متلبس بترويج معاملات ضحايا الإرهاب بمستمسكات مزورة.





وقال المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب المفتش العام في محافظة الأنبار تمكن في وقت سابق من ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة الأنبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا ارهاب لدى دائرة تقاعد الأنبار بأوراق مزورة بالتواطؤ مع موظفين في الدائرة”.

وأضاف، انه “أثبتت التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام والقضاء مع المنتسب واعترافه عن تورط وتواطؤ موظفين في دائرة تقاعد الأنبار معه في ترويج معاملات خاصة بضحايا الإرهاب بأوراق مزورة”، لافتا الى انه “أصدر قاضي تحقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض على 16 موظفاً في الدائرة وفق المادة 307 من ق ع ع للتحقيق معهم”.

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