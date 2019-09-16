2019/09/16 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، ضبط آلاف شرائح الموبايل مع مسافر إيراني.

وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم ضبط مسافر إيراني بحوزته شرائح موبايل (سيم كارت) عدد (5400) وكارتات تعبئة فئة (5000) بعدد (475) لشركة اسيا سيل للاتصالات”.

واضاف البيان ان الكارتات والشرائح “لم يصرح بها مغادرا العراق متوجهاً الى ايران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان”.

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