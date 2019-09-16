مرحلة جديدة من إرادة النصر ضد داعش باتجاه الحدود العراقية السعودية

2019/09/16 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء (العراق) – أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش والجماعات المسلحة في

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