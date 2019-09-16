مصادر لـ(الغد برس): إيران نشرت منظومة S300 على الحدود لحماية معسكرات الحشد من القصف

2019/09/16 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن نشر إيران منظومات الدفاعات الجوية "S300" قرب حدودها لتأمين مجالا جويا بمقدار 400 كيلو متر و لحماية معسكرات الحشد الشعبي من القصف الإسرائيلي.

وقالت المصادرفي حديثها لـ"الغد برس"، ان "نشر المنظومات الجوية الايرانية بناءً على اتفاق سابق بين بغداد وطهران لتعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي بين البلدين وخطة مشتركة لمراقبة الحركة الجوية والقطاع الجوي".

واضافت المصادر، ان "حوارات عراقية ـ ايرانية – روسية لشراء منظومة "اس 300" من موسكو، لكن هناك تأثيرات من قبل واشنطن على صفقة شراء العراق الاسلحة من باقي الدول".

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