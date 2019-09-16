ضبط شحنة ادوية بشرية منتهية الصلاحية في جمرك بوابة البصرة

2019/09/16 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس: أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط حاوية مبردة تحتوي على 930 كارتون أدوية بشرية منتهية الصلاحية في مركز جمرك البصرة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تمكنت السلطة الجمركية في مركز جمرك بوابة البصرة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات وشرطة الجمارك من ضبط حاوية مبردة تحتوي على ٩٣٠ كارتون أدوية بشرية متنوعة منتهية الصلاحية ومخالفة للتصريح الجمركي".

واضافت ان "الأوراق الرسمية للحاوية تشير على انها مستلزمات صيدلانية، فيما تبين بعد الكشف عليها انها ادوية بشرية منتهية الصلاحية في مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

وبينت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب القانون النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".يشار الى انه الهيئة اعنلت صباح اليوم، عن ضبط ادوية بشرية بحوزة مسافر صيني الجنسية حاول ادخالها دون موافقات رسمية عبر مطار البصرة الدولي.

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