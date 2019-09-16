2019/09/16 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hHdPV9TfU2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران بغداد ١٦ ايلول ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٦٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران بغداد ١٦ ايلول ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٦٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).