قيادي في الحكمة لـ”كلكامش”: رفضنا العدول عن المعارضة مقابل الامتيازات

2019/09/16 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، عن تلقيهم عروض كثيرة للمشاركة في صناعة القرار مقابل العدول عن المعارضة.

وقال العرباوي لـ”كلكامش” ان “تيار الحكمة عرضت عليه مواقع وزارية ومواقع اخرى من الدرجات الخاصة، فضلا عن مشاركة حقيقية في القرار مقابل العدول عن المعارضة”، مبينا اننا “رفضنا وكان خطابنا (لن نتراجع الا باحدى الحسنيين، التغيير السياسي او التغيير الشعبي وعبر الوسائل الديمقراطية) لذلك لن نتراجع الا باحدهما”، بحسب تعبيره.

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