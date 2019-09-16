الدليمي: بدء تنفيذ 61 مشروعا خدميا بعدة محافظات

2019/09/16 | 13:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، بدء تتفيذ 61 مشروعا خدميا في قرى بمحافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك ضمن صندوق التنمية الاجتماعي.

وقال الدليمي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ نحو 11 مليون دولار أمريكي، سيتم استثمارها في تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات المياه والطرق".

وأشار إلى أن "البدء بتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد التنسيق الذي اجرته الوزارة مع الحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية".

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