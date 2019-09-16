مصدران: أرامكو قد تستغرق أشهرا لاستئناف إنتاج النفط بكميات طبيعية

2019/09/16 | 13:24

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الاقتصاد يوز _ بغداد

قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية يوم الاثنين إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ”ربما تستغرق أشهرا“ وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

وقال أحد المصدرين ”ما زال (الوضع) سيئا“.

ويوم الأحد، قال مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات لرويترز إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.

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