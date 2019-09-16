2019/09/16 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب طفل سوري جراء انفجار عبوة ناسفة ملصقة بسيارة في قرية الرحا جنوب مدينة السويداء بسوريا.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة السويداء، أن طفلا بعمر ست

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة بسيارة في قرية الرحا بالسويداء السورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة بسيارة في قرية الرحا بالسويداء السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).