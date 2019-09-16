العميد سريع: منشآت آرامكو في مرمانا وقد نقصفها مجددا

2019/09/16 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشف المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، أن عملية توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تم تنفيذها

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