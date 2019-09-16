2019/09/16 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المخرج ونائب رئيس مجلس الشعب السوري نجدة أنزور، ما يتم تداوله منذ يوم السبت حول تعرضه للضرب على خلفية فيلم “دم النخل”.جاء ذلك عبر تسجيل قصير نشره المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي السوري علي يوسف، قال فيه أنزور، إن كل ما يتم تداوله هي “إشاعات فيسبوكية”.وأكد يوسف في تعليقه على التسجيل، عدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنزور ينفي ما يتم تداوله عن تعرضه للضرب على خلفية دم النخل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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