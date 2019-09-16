2019/09/16 | 13:27

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الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لعصابات داعش وتستولي على اسلحة واعتدة ومتفجرات في ديالى

الاثنين

16

أيلول

2019 :

01:16 pm

26

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من خلية

الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة الى مديرية الاستخبارات

العسكرية وبالتعاون مع فوج استطلاع الفرقة الخامسة وكرا لداعش في قضاء

العظيم بمحافظة ديالى وتضبط بداخله.مدافع spg9 ورشاشات Bkc و RBkوعتاد مختلف الانواع وعبوات ناسفة وادوات

تفجير وقاذفات وقنابر هاون مختلفة .وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.

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