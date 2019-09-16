2019/09/16 | 13:27

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وزير الداخلية والسفير اللبناني يبحثان تبسيط إجراءات دخول المسافرين

بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، مع السفير

اللبناني ملف التعاون المشترك ما بين البلدين وبمختلف المجالات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "الياسري استقبل السفير اللبناني

لدى بغداد علي أديب الحبحاب في مكتبه بالوزارة".ورحب الياسري، بحسب البيان، بـ "زيارة السفير اللبناني إلى مقر

وزارة الداخلية"، مؤكداً "حرصه الدائم على تعميق العلاقات الثنائية

بين العراق ولبنان وبما ينسجم مع أسس الاحترام والمصالح المشتركة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتبسيط

الاجراءات الفنية لدخول المسافرين بين البلدين الشقيقين، والتطرق

إلى أهمية تذليل المعوقات وإبداء التسهيلات الممكنة".

من جانبه فقد أعرب السفير اللبناني عن "سعادته للقاء وزير

الداخلية"، معلناً عن "رغبة بلاده في تطوير التعاون المشترك ما بين

البلدين وبمختلف المجالات".

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