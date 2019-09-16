محافظ أربيل الجديد يؤدي اليمين القانونية

2019/09/16 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى محافظ أربيل الجديد، فرصت صوفي، اليوم الإثنين القسم القانوني، أمام رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.وبعد أدائه القسم في مراسم تمت بحضور وزير الداخلية، ريبر أحمد، يباشر صوفي مهامه كمحافظ أربيل الـ 41.وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم فإن نيجيرفان بارزاني هنأ فرصت صوفي بمباشرة مهامه متمنياً له النجاح” ، كما أعرب عن […]

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