2019/09/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط الداخلي فيها.ووفقا له، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، وأن النوم جلوسا هي الأخطر على الإطلاق.وقال مؤكدا، “وضعية النوم “جلوسا” تؤثر سلبا في القلب لأنها ترفع الضغط الداخلي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).