2019/09/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في أحدث أفلامها “أسرار رسمية” المبني على أحداث واقعية، تلعب الممثلة كيرا نايتلي دور موظفة في المخابرات البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003، تطلب فيها المخابرات الأميركية من المخابرات البريطانية التجسس على ممثلي الدول اعضاء مجلس الأمن لتسهيل عملية إبتزازهم للتصويت لصالح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيرا نايتلي تفضح عدم شرعية الحرب على العراق في فيلم وكالة خطوة برس.

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