العراق يوقع مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية بالمياه الإقليمية مع شركة هولندية

2019/09/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، أن شركة نفط البصرة وقعت مذكرة المبادئ الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية في المياه الإقليمية مع شركة هولندية.

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