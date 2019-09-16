2019/09/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13 في المئة، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13%) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).