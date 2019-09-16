عادل عبد المهدي يحرّض السعودية وإسرائيل لــ ضرب الحشد

2019/09/16 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / سليم الحسني

بعد الضربة الجوية التي نفذتها قوات اليمن للمنشآت النفطية في السعودية، عمد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى التعامل مع التصريحات غير الرسمية، ليصدر بياناً ضعيفاً يضع العراق في دائرة الاتهام.



فقد دعا القيادة العسكرية العراقية الى التنسيق العاجل مع القيادات السعودية والإحاطة بكافة ا...

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